محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى رفع تراكمات القمامة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة في رفع تراكمات القمامة و نواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي.



ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع و المتابعة الميدانية لأعمال المنظومة وشن حملات النظافة المكثفة للتأكد من رفع كافة التراكمات أولا بأول ، مع مراجعة عقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية.

أشار إلى أن هناك متابعات مستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً علي الطرق العامة والبيئة.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة و قطاع تحسين البيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة ، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .