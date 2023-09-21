محافظ المنوفية: الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية ويسهم في خلق فرص للشباب

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويساهم في خلق فرص عمل للشباب .



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم/ الخميس / بالمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس الأعمال المصري اليابانى ورئيس مجلس إدارة مجموعة العربي والوفد المرافق له ، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة مع المستثمرين لتبادل الرؤى وتقديم الدعم اللازم لإقامة مشروعات على أرض المحافظة .



وأوضح أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية علي بعض الأراضي والأصول غير المستغلة على النظم الحديثة لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة بما يعود بالنفع على المواطنين في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة .



ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم الكامل وإزالة المعوقات لمجموعة "العربي" كونها أحد أهم الكيانات الصناعية الكبرى والرائدة في مجال الصناعة لإحداث تنمية شاملة بما يعود بالنفع العام على مواطني المحافظة.



من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي المهندس إبراهيم العربي بجهود المحافظ في دعم المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة ، مؤكداً استمرار التعاون مع الجهاز التنفيذي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمشاركة في عملية البناء والتنمية.