محافظ المنوفية لمبادرة "إبدأ ": أفكار غير تقليدية لتذليل المعوقات أمام المستثمرين



التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، وفدا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " إبدأ " والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتطوير وتوطين الصناعة المصرية الحديثة بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، والعقيد أحمد سلامة مدير مكتب المؤسسة بالمحافظة ، والدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة بالمنوفية .



وخلال اللقاء ، تم استعراض فيديو تعريفي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " إبدأ " والتى تشمل أهم ملامح وأهداف ومحاور المبادرة ، كما تم تقديم عرض توضيحي عن محافظة المنوفية والأنشطة الإقتصادية بها والجهود الداعمة لقطاع الاستثمار والمستثمرين، وكذا موقف تشغيل المصانع وفرص العمل بها ومقترحات تطوير المناطق الصناعية وأهم التحديات التي تواجه المستثمرين والحلول المناسبة لها .

وأوضح المحافظ أن المنوفية تضم منطقتين صناعيتين بمدينتي قويسنا والسادات ومنطقة استثمارية حرة بمدينة شبين الكوم ومنطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا ببركة السبع ، لافتاً أنه تم الانتهاء من أعمال ترفيق المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا تمهيداً لبدء التشغيل .



وأشار المحافظ إلي أهمية توطين الصناعات وتعظيم الاستفادة القصوى من المواد الخام المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط علي النقد الأجنبي ، فضلاً عن التركيز علي تنفيذ الأنشطة الاستثمارية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل وتبني رؤى وأفكار غير تقليدية لتذليل المعوقات أمام المستثمرين ، مؤكداً حرصه علي عقد لقاء أسبوعي معهم للتعرف علي طلباتهم وإيجاد حلول فورية حيالهم ، فضلاً عن تنظيم اجتماع شهري لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا وبحضور كافة الأجهزة التنفيذية لتقديم التيسيرات اللازمة ، مضيفاً أنه تم وضع خطة طموحة لجدولة ديون المستثمرين المتعثرين وتوجيه شركات المرافق بعدم قطع الخدمات عنهم لضمان استمرار عجلة الإنتاج ، وكذا المتابعة المستمرة لحل كافة مشاكل المستثمرين من خلال اللجنة الدائمة لمجلس الوزراء .



فيما أشار وفد المبادرة الوطنية أن مبادرة " إبدأ " تهدف إلى تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرص عمل جديدة وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية ، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات ذات القيمة المرتفعة وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي ، وثمن وفد المبادرة الوطنية رؤية محافظ المنوفية الداعم لقطاع الاستثمار وجهوده الميدانية المستمرة في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وفي نهاية اللقاء أهدى وفد المبادرة درعاً تذكارياً لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته في النهوض بقطاع الصناعة ، كما قام المحافظ بتقديم درع المحافظة لوفد المبادرة .