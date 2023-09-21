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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنوفية تحتفل بختام الأنشطة التربوية بمدرسة 30 يونيو الرسمية للغات

حفل ختام الأنشطة
حفل ختام الأنشطة الطلابية

نظمت إدارة الشهداء التعليمية، احتفالية ختام الأنشطة التربوية بمدرسة 30 يونيو الرسمية للغات بكفر دنشواي تحت رعاية الاستاذ كامل خليل عمدة كفر دنشواي، وبحضور كل من محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية وطارق سعد وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتورة انتصار نصار مدير إدارة الشهداء التعليمية.

 
وتخلل الحفل عروض فنية أعدها توجيه التربية الموسيقية بالإدارة وقدمها  فريق الكورال  وعروض رياضية وأوبريت مدرسة 30  يونيو، وتم تكريم موجهي ومدرسي الانشطة و مديري المدارس التي حققت مراكز متقدمة في مسابقات الانشطة المخلفة علي مستوي المديرية  لجهودهم المبذولة بالأنشطة والطلبة والطالبات المتفوقين بالأنشطة التربوية وجاء الحفل  بحضور كبير من أهالي القرى.

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وتفقد وكيل الوزارة، المعارض الفنية  التي شارك فيها عدد من الطلاب بمجموعة من المشغولات اليدوية واللوحات العلمية التي تضمنت معلوماتٍ تاريخية وعلمية وسلوكية هامة، إلى جانب نماذج لمجسمات مشروعات علمية في عدد من المعارض لاقت إعجاباً كبيراً من ضيوف الحفل.


 

حفل ختام الأنشطة الطلابية
حفل ختام الأنشطة الطلابية
حفل ختام الأنشطة الطلابية
حفل ختام الأنشطة الطلابية
حفل ختام الأنشطة الطلابية
حفل ختام الأنشطة الطلابية
حفل ختام الأنشطة الطلابية
حفل ختام الأنشطة الطلابية
حفل ختام الأنشطة الطلابية
حفل ختام الأنشطة الطلابية
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