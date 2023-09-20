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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من أجل حياة أفضل.. جامعة المنوفية تستضيف منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة

جامعة المنوفية تستضيف
جامعة المنوفية تستضيف منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة

استضافت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وبإشراف وحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة وفد من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" وذلك بهدف تقديم الدعم والتوعية لطلاب الجامعة.

وأعرب  نائب رئيس الجامعة عن سعادته بتواجد أعضاء وفد منظمة الفاو وعلي رأسهم الأستاذة راوية الدابي مسؤل العلاقات العامة للمنظمة نائبة عن رئيس منظمة الفاو "FAO" مشيراً إلى أهمية دعم أواصر التعاون والعمل علي تنمية المشروعات الذكية والتنموية من أجل خلق جيل قادر على مواكبة التطور العالمي والبحث العلمي في ريادة الأعمال والتأهيل لسوق العمل الزراعي عن طريق إقامة برامج متنوعة خاصة بالزراعة بالإضافة إلي  إقامة برامج متنوعة متكاملة لشرح اساسيات البحث العلمي ومسابقات خاصة بالبحث العلمي تساعد الطلاب لتحويل أفكارهم ومشاريعهم لشركات ناشئة تدعم الإقتصاد الوطني والعالمي وتحقق رؤية مصر 2030.

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تناولت الندوة الحديث حول أهمية الزراعة باعتبارها هي مصدر الأمن الغذائي واساس وجودنا حيث يبني علي الزراعة الإنتاج الحيواني والصناعي موجهة الطلاب علي أهمية أن يكون لديهم مهارات حياتية يمكنهم من خلالها تنظيم أفكارهم لإنجاز مشاريع تنموية واقتصادية.

حضر الندوة الدكتور خالد قنبير وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب وحاضر فيها راوية الدابي نيابة عن رئيس منظمة الفاو والدكتور وائل عمران رئيس قسم الأراضي بكلية الزراعة كما شارك في الحضور لفيف من أعضاء منظمة الفاو وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلاب وطالبات الجامعة.

الدكتور أحمد القاصد البحث العلمي المشروعات الذكية المنوفية تنمية المشروعات جامعة المنوفية شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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