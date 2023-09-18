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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتب تايكو جامعة المنوفية يعلن تمويل اختراع القفل الذكى

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أعلن مكتب تايكو بجامعةالمنوفية، عن إتمام أول تمويل لأحد المخترعين الموهوبين الذين يتمتعون بأفكار مبتكرة وذكية وهو المهندس أحمد طاهر صاحب اختراع القفل الذكي، وتم توقيع العقود الإبتدائية بين المكتب وبين المخترع طبقا لتوجيهات أكاديمية البحث العلمي والجامعة.

أوضح الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، أن مكتب تايكو جامعة المنوفية هو مشروع مع أكاديمية البحث العلمي بالإضافة إلى نادي ريادة الأعمال وهما مشروعان يسعيان لدعم الإبداع والابتكار والتكنولوجيا طبقاً لرؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة الشاملة، بالإضافة إلى تفعيل دور البحث العلمي وربطه بحل مشاكل الصناعة وتعزيز الإستفادة من البحوث العلمية وتشجيع وتسويق الأفكار الإبداعية والاختراعات وإنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة، ودعم براءات الإختراع وحقوق الملكية الفكرية، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات تدعم الاقتصاد الوطنى وتخدم المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة على حرص ادارة الجامعة على تعظيم الاستفادة من المنح المحلية والدولية المقدمة للجامعة وذلك من خلال إيجاد آلية لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف ذات الصلة بما يتوافق مع سياسات الجامعة وشروط الجهة المانحة وإهتمامات الباحثين بالجامعة.

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وقام مكتب تايكو جامعة المنوفية برعاية المهندس أحمد منذ بداية مشروعه، وقدم له الدعم الفني والإرشادي والقانوني لحماية حقوقه الفكرية، كما ساعده في إيجاد شركاء استراتيجيين وجذب مستثمرين لتطوير منتجه وإطلاقه في الأسواق قريبا.

وجدير بالذكر أن مشروع التايكو يتكون من ثلاثة مكاتب أولهم TISC مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا ودوره رعاية الابتكار والمبتكرين ومكتب نقل التكنولوجيا TTO ويقوم على دراسات السوق وتطوير المتجات والأعمال طبقا لإحتياجات السوق ومكتب المنح والعلاقات الدولية GICO وهو المسئول عن المساعدة في الحصول على التمويل الداخلي والخارجي، ويهدف نادي ريادة الاعمال إلى تغيير وعي الشباب وتحويلهم من باحيثن عن وظائف إلى خالقي وظائف عن طريق الحلول الريادية والشركات الناشئة.

أهداف التنمية المستدامة أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي الدكتور أحمد القاصد دعم الاقتصاد الوطني رئيس جامعة المنوفية

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