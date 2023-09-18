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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. الموافقة على ترخيص 18 مشروعا زراعيا وتطهير 6 كم من المساقى الخصوصية

مشروعات زراعية في
مشروعات زراعية في المنوفية

 لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .


وأشار المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ 6 كيلو و 300 متر ، حيث شمل التطهير مسقتى الساحل والجنينة بمركز الشهداء ، ومسقة النشو وابو زيد والشروة بنواحي كفر الشيخ شحاتة وبمم بمركز تلا ، مسقة الشياخة بلبيشة بأشمون ) وذلك خلال أسبوع لخدمة مساحة 503 فدان.

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 وأكد علي استمرار المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضارى والجمالى.


وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة ، أشار وكيل وزارة الزراعة أنه قد تم الإنتهاء من توزيع ما يزيد عن (63) ألف طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة اعتبارا من بداية الصرف للموسم الصيفي وحتى 13 سبتمبر الجارى ، مؤكداً توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية بلغت ما يزيد عن (14) ألف  و (410) طن يوريا ونترات.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج (18) ترخيص تشغيل ل ( مزارع دواجن – مصانع – محلات أعلاف ) ، وإجراء معاينات ميدانية لـ (9) مزارع ( دواجن ، ماشية ، مصانع) لدراستها تمهيداً للسير في إجراءات الترخيص يأتى ذلك إنطلاقاً من توجيهات محافظ المنوفية بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجمعيات الزراعية تطهير الترع والمجاري المائية محافظ المنوفية مشروع زراعي وزارة الزراعة

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