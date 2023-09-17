محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى شنتنا الحجر ويشيد بمستوى الخدمات المقدمة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمستشفى حميات شنتنا الحجر ببركة السبع عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي ، رافقه الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.



وتفقد المحافظ قسم الإستقبال والطوارئ والصيدلية وغرف سحب العينات والأشعة والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية ، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مديرة المستشفى عن الخدمات المقدمة للمريض منذ وصوله لقسم الاستقبال وحتى تماثله للشفاء ، فيما أستفسر المحافظ عن مدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

ووجه بحصر كافة الإحتياجات اللازمة لتلبيتها ، كما وجه المحافظ مديرة المستشفي بضرورة الحفاظ علي مستوى النظافة العامة وتأدية الخدمات الطبية علي الوجه الأمثل ، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة علي كافة المستشفيات والوحدات الصحية لتذليل كافة العقبات والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، كما أمر المحافظ بتوزيع مواد غذائية ولحوم علي العاملين بالمستشفي لتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية .



وخلال تفقده لأقسام المستشفى ، أشار محافظ المنوفية أن مستشفى شنتنا الحجر تعد بمثابة مركزاً طبياً متميزاً ورائداً في تقديم الخدمات الصحية والعمل علي تطوير الأداء الطبي والخدمي ، مشيداً بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتسهيلات للارتقاء بالقطاع الطبي كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة .



وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفى حميات شنتنا الحجر قد شهدت تطويرا شاملا ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المنشآت الطبية ، حيث تم إنشاء قسم لمناظير الجهاز الهضمى وتوفير جهاز المنظار العلوى والقولونى وتجهيز جناح لبنك الدم لخدمة مرضي الغسيل الكلوى ، وتضم المستشفي 8 عيادات خارجية و عدد 58 من الأسرة موزعة علي أقسام الطوارئ والعناية المركزة والقسم الداخلي والغسيل الكلوي ، كما يوجد بالمستشفي معمل كيمياء ومعمل ميكروبيولوجي ومعمل باراسيتولوجي وتم تزويدهم بأحدث الأجهزة الطبية ، مشيرا إلى أن المستشفى تعمل على تقديم الخدمات الطبية لعدد 500 ألف نسمة .

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية