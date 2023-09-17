قبل انطلاق العام الدراسي.. لجنة لمتابعة تجهيز المدارس في المنوفية

قال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة تجهيز المدارس بنطاق المحافظة، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن إجمالي مدارس المحافظة 2616 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية وبطاقة 24 ألف و 243 فصل دراسي لاستقبال الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية .

وأشار إلى أنه يتم التأكد من استلام كافة المخصصات من الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب، وذلك في إطار إهتمام محافظ المنوفية بانطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية حرصاً على مستقبل أبنائه الطلاب.