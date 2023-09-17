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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مشروعات في شبين الكوم

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة ، بحضور  المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ،  هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم .


حيث استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال قطع الفرمة بالمربع السكني ( 7 شوارع فرعية ) بمنطقة الأحمدية خلف مستشفى الرمد بشبين الكوم بإجمالي أطوال 1 كم ، تنفيذ مديرية الطرق ، حيث جاري تكسير الأرصفة القديمة ورفع مطابق الصرف الصحي ضمن أعمال الرصف المتكاملة بالخطة الاستثمارية الجديدة 2023 / 2024 .

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وأشارت رئيس حي غرب شبين الكوم أنه جاري البدء في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة 4 شوارع بالحي وهم ( شارع الجلاء القبلي حتي جمال عبد الناصر بطول 600م ، شارع السلام بالعزبة الغربية ، المربع السكني بمنطقة التعاونيات ).

 أضاف مدير مديرية الطرق أن العمل جاري علي قدم وساق في تنفيذ أعمال قطع الفرمة بمنطقة ديا الكوم ببركة السبع ( 7 شوارع فرعية ) بإجمالي أطوال 1 كم ، تمهيداً لأعمال الرصف ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية 2023 / 2024.

 ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان .


كما تفقد المحافظ التجهيزات النهائية بحديقة بشاير الخير الجديدة بشارع عاطف السادات بحى غرب ضمن خطة المحافظة لإنشاء وتطوير الحدائق والميادين العامة بنطاق المحافظة لخلق  متنفساً حضارياً وجمالياً للمواطنين ، وتقام الحديقة علي مساحة 1500 م2 تقريباً ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، حيث تم الإنتهاء من إنشاء 3 محلات كلادينج وتركيب البرجولات الخشبية والأسوار الحديدية وأحواض الزهور وإنشاء مساحات خضراء واستراحات للمواطنين وتركيب بلاط الإنترلوك و الأعمدة الديكورية ، ووجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بضرورة تسريع إجراءات طرح الحديقة لخلقة متنفس حضاري يليق بالمواطنين .


وخلال جولته أكد محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميدانى بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والتنموية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعمال الرصف الخطة الاستثمارية الجديدة المشروعات التنموية والخدمية هيئة الأبنية التعليمية المنوفية

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