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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بصرف كرسي متحرك ومساعدات لعدد من الحالات الإنسانية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

 التقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات. 


بدأ المحافظ لقاءه بصرف كرسي متحرك ومساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم  لعدد (2)  حالة إنسانية مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم. 

 

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وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى معلم  من ذوى الهمم بناحية قرية ميت الموز بشبين الكوم يتضرر من قرار نقله إلى قرية ميت مسعود ، وقد وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه شكواه مع مراعاة ظروفه الصحية والاجتماعية الخاصة.

 

 كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات باتخاذ اللازم تجاه طلب موظفة تلتمس نقلها بجوار محل سكنها مراعاة لظروفها الصحية حيث أنها تعانى من سرطان الثدى وفي مرحلة استكمال العلاج ، والعرض عليه مراعاة لظروفها الصحية. 


كما أحال المحافظ طلب عدد من أهالى قرية الروضة ببركة السبع يلتمسون عمل مهدئات سرعة على الطريق السريع " مصر – اسكندرية الزراعى " المار بقرية الروضة إلى رئيس الإدارة المركزية بهيئة الطرق والكبارى للدراسة واتخاذ اللازم حفاظا على سلامة المواطنين ، وكلف المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم بحل شكوى عدد من سكان أحد الأبراج السكنية بشبين الكوم يلتمسون إغلاق الجزء  الخاص بمرور الدرجات النارية بكوبري المشاة الجديد نظرا للكثافات العالية للدرجات النارية بتلك المنطقة وما يمثله من خطر داهم على أرواح المواطنين ، والعرض عليه. 


وأكد محافظ المنوفية ضرورة الاستمرار في الاستماع لشكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في ضوء اللوائح والقوانين ، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة. 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدعم للأسر الأولى بالرعاية توفير حياة كريمة شكاوى المواطنين محافظ المنوفية مديرية التربية والتعليم مدينة السادات

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