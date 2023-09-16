بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد الملتحقين بكليات جامعة المنوفية الأهلية

بدأت جامعة المنوفية الأهلية اليوم، في استقبال الطلاب الجدد الحاصلين الملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024، لإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين.



وأوضح الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، أن إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستهدف الوقوف على حالتهم الطبية ومعرفة الحالات المرضية المختلفة، لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، وإنشاء ملف صحي لكل طالب طوال سنوات دراسته بالجامعة.



كما وجهت الدكتورة نانسي أسعد المشرف الاكاديمي على جامعة المنوفية الأهلية، بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتعدد عيادات الكشف، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.



وقد واستقبل وفد من اتحاد طلاب الجامعة، الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي.