محافظ المنوفية يشدد على حسن معاملة المرضى وتقديم الدعم لهم

خلال تكريمه بمستشفى شبين التعليمي

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الدكتور تامر مقشط مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى ، وذلك على هامش ختام فاعليات المؤتمر السنوى السادس لمستشفى شبين الكوم التعليمى تحت عنوان " التقنيات المبتكرة في الطب الحديث " والمنعقد يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجارى .



قدم مدير المستشفى التعليمى درع المؤتمر لمحافظ المنوفية تقديراً لدعمه الدائم والمستمر للمنظومة الطبية ، وخلال اللقاء ، وجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين ، مؤكداً حسن معاملة المرضى وتقديم الدعم اللازم لهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة ، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بتطوير المؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات من أجل النهوض بالمنظومة الصحية.



ناقش المؤتمر أهم و أحدث التقنيات المبتكرة في الطب الحديث في مختلف الأقسام الطبية من خلال مشاركة نخبة من الأطباء والإستشاريين ، وكذا مناقشة عدد من الأبحاث العلمية والدراسات الجديدة للخروج بالتوصيات الطبية الهامة التي من شأنها تساهم في رفع الوعي الصحى لدى المواطنين.