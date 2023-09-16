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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: توقيع الكشف الطبي المجاني على 974 مواطنًا بقافلة بمركز تلا

قافلة طبية في المنوفية
قافلة طبية في المنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية  قافلة علاجية مجانية بقرية منشأة السلام  بمركز تلا ، والتي استمرت على مدار يومين.

 جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتورة إيريني عطية إسكندر مدير إدارة تلا الصحية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.            

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وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة  باطنة ، (2) عيادة  أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (974) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (114) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (112) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (21) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (8) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .

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