بيطري المنوفية: تحصين 370 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الحملة القومية الثانية..

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية .



وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة القومية تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير كافة التحصينات لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح ، مشيرا إلى أنه تم تحصين 370 ألف و245 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة بنسبة إنجاز 99,1% وذلك منذ بدء العمل بالحملة.

وأكد أن الحملة مستمرة في مباشرة أعمالها يوميا حتى تحقيق المستهدف ، وذلك من خلال لجان ثابتة ومتحركة من بيت لبيت لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية ، مناشدا المربين والفلاحين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة .



وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية ، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً علي الثروة الحيوانية وتنميتها .