محافظ المنوفية: تحصين ما يزيد على 370 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

قال محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون إنه تم تحصين 370 ألفا و245 رأس ماشية وأغنام ضمن أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك على مستوى المحافظة بنسبة إنجاز 99.1%.



ووجه أبو ليمون - في تصريح اليوم /الخميس/ - رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية.



وأضاف أن الحملة القومية تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير كافة التحصينات لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.



وأكد أن الحملة مستمرة في مباشرة أعمالها حتى تحقيق المستهدف، وذلك من خلال لجان ثابتة ومتحركة؛ لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، بجانب التوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.