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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. ثقافة المنوفية تنظم 103 أنشطة خلال أسبوع ضمن مبادرة حياة كريمة

فعاليات ثقافية في
فعاليات ثقافية في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف إثراء الوجدان الثقافي ورفع الوعى القومي لدى المواطنين.


حيث أوضح مدير مديرية الثقافة إلى أنه تم إقامة (103) نشاط ثقافي وفنى بـ (27) موقع ثقافي بإجمالي ألف و 571 مستفيد وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 13 سبتمبر و بالتعاون مع التربية والتعليم ومنطقة الوعي الأثري والتضامن الاجتماعي والمحليات والتعليم العالي والأوقاف والكنيسة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، لافتا إلى أن تلك البرامج الثقافية والفنية تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين واكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة ، وكذا تحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

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أشار محافظ المنوفية  إلى حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اكتشاف المواهب الفنية الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية البرامج الثقافية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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