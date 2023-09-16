المنوفية تحصد الجوائز وتحرز مراكز متقدمة بأسبوع شباب الجامعات المصرية الـ 13

أحرزت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، مراكز متقدمة في مسابقات وفعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية ال ١٣ والذي استضافته جامعة حلوان خلال الفترة من ٧ ختي 14سبتمبر.



أشار رئيس الجامعة إلى أن طلاب الجامعة مثلوا الجامعة بشكل مشرف وحققوا نتائج متقدمة موضحا ان منتخبات الجامعة شاركت بفاعلية في الأنشطة "الرياضيه - الجواله والخدمه العامه - الاجتماعية - الثقافيه - الفنيه - العلمية والتكنولوجية".

وأعلن الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة حققت المركز الأول في مسابقات الجوالة والخدمة العامة وهي " مجال التطبيقات العلميه والبيئيه ومجال الفنون والآداب و مجال الإقتصاد والمواطنة ،و مجال التطلع للقيادة، و التقاليد والفنون الكشفية ،و مهارات الحياة ،و الكرنفال ،و الخدمة العامة وتنمية المجتمع ،والتقاليد والفنون الكشفية ،و القيم والاتجاهات الكشفية، و الصحة والرياضة ".



كما حققت الجامعة المستوى الثالث بمجال الدين للحياة ، حيث حقق هذه المستويات الطلاب ، انطون عماد نزيه ،أحمد خالد الجندي،أحمد علي عبد الحليم، عبد المنعم حامد عبد المنعم ،زياد عماد طاحون ،مروان محمد شلبي ،محمد علي الشبيني، ،عمار ياسر محمد ،منى محمد ابراهيم ،صفاء أحمد إبراهيم ،ايمان عزمي محمد، آية محمد الأمين، مارسيل صبري متري ،منار حماده سعيد .



وفي النشاط الرياضي، حقق الطالب محمد فتحي عبد الفتاح المستوى الأول كأفضل حارس مرمى، والنشاط الاجتماعي ،حقق الطالب محمد رزق بلعه المركز الثالث بمسابقة الشطرنج (فردي)، أما النشاط الثقافي ،حققت الطالبة إيمان عبد المرضي إبراهيم ،المركز الثاني بمسابقة حفظ وتجويد القران الكريم.



وفي النشاط الفني حققت الطالبة تقى حسن فرحات المركز الأول في مجال الرسم غير متخصص .



كما حقق الطالب رياض نصر السيد المركز الثالث في مجال النحت المتخصص .



وحصلت الطالبه :دعاء صبري عبد السميع علي المركز الثالث في مجال الجرافيك المتخصص ، بينما حصلت الطالبة آيات صبحي أحمد المركز الثالث في مجال الجرافيك غير متخصص ،كما تقدمت الجامعة في النشاط العلمي والتكنولوجي حيث حقق الطلاب امنية سعد عيد الفتاح ،نورهان السيد نيازي ،أحمد سامي عبد القوي ، المركز الأول بدوري المعلومات.



وشهد إعلان النتائج تكريم الدكتور وليد حسين طلعت مدير ادارة الجوالة والخدمة العامة ضمن أفضل مديري إدارات الأنشطة بالأسبوع .

شاركت الجامعة بفعاليات أسبوع شباب الجامعات المصريه ال١٣ بجامعة حلوان ضمن ٤٠ جامعه مصرية بوفد مكون من ١٥٨ طالب ومشرف، و كانت بعثه الجامعة برئاسة الدكتور نعيم محمد فوزي سلامه عميد كلية التربيه الرياضية ،واشراف الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعايه الطلاب .



وأشرف على الأنشطة مديري الإدارات المختصة بالإدارة العامة لرعايه الطلاب ، ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضي ،الدكتور وليد طلعت مدير ادارة الجوالة والخدمة العامة ، محمد خطاب مدير ادارة النشاط الإجتماعي ، أيمن عبد القوي مدير إدارة النشاط الثقافي ، مرفت عرفه مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي ، والدكتور فتح الله الشوري ،بالإضافة إلى مشرفي ومدربي الأنشطة .