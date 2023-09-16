جامعة المنوفية تطلق قوافل طبية تنموية شاملة في 4 قرى

أطلقت جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قوافل طبية وبيطرية وتنموية شاملة إلى قرى “الكوادي” بمركز أشمون، “جنزور والدبايبة” بمركز بركة السبع، “كاميشة” بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وأكد القاصد، في بيان، أن القوافل الطبية والبيطرية ضمت نخبة متميزة من الكوادر الطبية والأطباء البيطريين/ لافتا إلى أن جامعة المنوفية تسعي دائما الي تسخير كل إمكاناتها وطاقاتها وخبراتها وكوادرها للنهوض بالتنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية.

ومن جهته، أكد الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية، أن القوافل قدمت خدماتها الطبية والبيطرية، بالإضافة إلى إعداد برامج توعوية في مجالات متعددة حيث تم عقد عدد من الندوات التوعوية لأهالي القرية عن الكبد الدهني وتحليل فيرس بي ومكافحة المخدرات وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة للمرضي مجاناً.

وأشار إلى أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية للمناطق الأكثر احتياجا بشكل مستمر، يأتي انطلاقا من إدراكها لضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة والمساهمة بالنهوض بصحة المواطنين.

ونوه الدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل على القوافل بالجامعة، بأنه تم توقيع الكشف على 115 حالة باطنة، 105 حالات عظام، 58 حالة صدر، 37 حالة نساء، 97 حالة اطفال، 61 حالة رمد، 142 حالة جلدية، 38 حالة مخ وأعصاب، 68 حالة أنف واذن.

وأضاف أن الأطباء البيطريين أيضا قاموا بالكشف على 80 حالة باطنة وأمراض معدية، و2000 حالة من الطيور الداجنة، وعمل 100 سونار.

ويشار إلى أن القوافل انطلقت تحت إشراف كل من الدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة بالمنوفية بالتعاون مع إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص والسكان بديوان عام محافظة المنوفية، كلية الطب البيطري بالجامعة ووكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، وإدارة الإرشاد وإدارة الرعاية بالطب البيطري بالمحافظة، والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور هاني عبدالمجيد عميد معهد الكبد، والدكتور هيثم مأمون عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد الفيومي عميد كلية الطب البيطري.

وشارك في أعمال القافلة، الدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب، الدكتورة إيمان أباظة وكيل كلية الطب البيطري، والدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، حمدي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، حسام أبو النجا مدير إدارة القوافل بالجامعة.