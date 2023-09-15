الدكتور أحمد مرسي ابن المنوفية يتعرض لصدمة حضارية بعد السفر لكوريا| فيديو

‏قال الدكتور أحمد مرسي عبد الدايم، الحاصل على الدكتوراه من قسم الخلايا الجذعية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة كونكوك في كوريا، إنه يعيش في كوريا الجنوبية منذ حوالي 11 عاما، ويشعر بارتياح كبير منذ وصوله إليها.

وأضاف، ‏خلال حواره مع الإعلامي "أحمد فايق"، في برنامج "لوغاريتم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن كوريا كانت بلدا غريبة بالنسبة له، وحدثت له صدمة حضارية، وقد أخذ وقتا طويلا للتأقلم على المكان، وعلى الأكل الكوري، والثقافة الكورية، وأمورا كثيرة كانت مختلفة بالنسبة له، ولكنه تأقلم مع الوقت، والوضع أصبح مريحا.