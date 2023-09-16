صحة المنوفية: ختام فعاليات "حقك تنظمي" بتقديم الخدمة لـ70161 سيدة في أسبوعين

أختتمت الفرق الطبية بالإدارات الصحية بالمحافظة ، والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بتقديم الخدمة الطبية لعدد ( 70161) منتفعة على مستوى المحافظة، هذا بجانب تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وكانت الحملة قد استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، خلال ١٠ أيام، بمعدل ٥ أيام لكل مرحلة شملت كل مرحلة خمس إدارات خلال الفترة من ٢ إلي ٦ سبتمبر ٢٠٢٣، الفترة من ١٠ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ م.

جدير بالذكر أن حملة "حقك تنظمي" شملت خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، ومن خلال الفرق الطبية المنتشرة بالعيادات المتنقلة لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع السيدات بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بجانب تنفيذ ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.