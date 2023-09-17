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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد بعدد من المدارس

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عدداً من المدارس بمراكز قويسنا وبركة السبع للوقوف على مدى الاستعدادت والجاهزية الكاملة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023 / 2024 .

جاء ذلك بحضور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري عموم الإدارة التعليمية لمراكز قويسنا وبركة السبع.

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وتابع محافظ المنوفية، أعمال التجهيزات بمجمع المدارس بشارع سعد زغلول بمركز ومدينة قويسنا والذى يضم " مدرسة قويسنا الحديثة للتعليم الأساسى ، مدرسة قويسنا الرسمية للغات ، مدرسة قويسنا المتميزة المتكاملة للغات " ومدرسة أبو بكر الصديق الإبتدائية غرب بركة السبع ، وحرص المحافظ بنفسه على تفقد الفصول الدراسية ، فيما كلف المحافظ رئيس مدينة قويسنا بتحسين مستوى النظافة بالشوارع ورفع الحالة العامة بمحيط المدارس لتهيئة الأجواء لأبنائنا الطلاب.

وخلال تفقده لمدرستى قويسنا المتميزة المتكاملة للغات وأبو بكر الصديق الإبتدائية ببركة السبع ، استفسر محافظ المنوفية عن حجم قوة العمل وخطة التدريس للعام الدراسى الجديد واطمئن على استلام كافة المخصصات للكتب الدارسية ، فيما كلف المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمراجعة خطة دعم وصيانة المدارس للإطمئنان على الجاهزية الكاملة لها وكذا التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لبركة السبع لبحث إستغلال عدد من قطع أراضى أملاك الدولة بقرية شنتنا الحجر لإدراجها ضمن خطة الهيئة  لإقامة مدار س عيها لخدمة الأهالى ، مشيراً إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة العديد من المدار س التجريبية لإستيعاب الكثافات الطلابية .

وفى لفتة طيبة أمر المحافظ، بتوزيع مواد غذائية ولحوم على عمال المدارس ، فيما وجه مدير الإدارة التعليمية بقويسنا ببحث طلب ولى أمر يلتمس إلتحاق نجله بالمدرسة والعرض عليه لإتخاذ اللازم وفقاً للوائح والإشتراطات المعنية للقبول.

 

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استقبال العام الدراسى الجديد العام الدراسي الجديد 2023 هيئة الأبنية التعليمية محافظ المنوفية وزارة التربية والتعليم

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