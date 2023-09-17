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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفاجئ حديقة تحيا مصر بقويسنا ويأمر برفع جميع المخالفات

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

استكمل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية بقويسنا وبركة السبع ، بتفقد عدد من قطع الأراضى غير المستغلة بنطاق مدينة قويسنا ، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية وفق النظم الحديثة بهدف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وتنميتها واستغلالها لضخ عائد إقتصادي يعود بالنفع العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه رؤساء الوحدات المحلية لمركزى بركة السبع وقويسنا ، ومدير مديرية الطرق ،  والمستشار الهندسي للمحافظة .

وكلف المحافظ ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات رصف طريق قويسنا- اسطنها والبدء فوراً في إدارج الوصلة داخل الكتلة السكنية بالمنطقة ضمن خطة الرصف للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى. 

وخلال جولته فاجئ محافظ المنوفية حديقة  " تحيا مصر "  بقويسنا للوقوف على الحالة العامة ومتابعة سير العمل بها ، حيث تلاحظ وجود بعض المخالفات مما أضرت بالشكل العام والمظهر الحضارى للحديقة ، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ووضع تصور شامل لإعادة الرونق الجمالى للحديقة ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرروة المتابعة الميدانية لكافة الحدائق والمنتزهات العامة للتاكد من عدم إقامة اية أنشطة مخالفة داخل الحدائق من شانها الإخلال بالمظهر العام. 

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كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير منطقة ديا الكوم ببركة السبع ، حيث تم الإنتهاء من قطع الفرمة وجارى تركيب البلدورات تمهيداً لأعمال الرصف ، وأشار مدير مديرية الطرق إلى أنه جارى رصف 7 شوارع فرعية وكذا مربعات سكنية بنطاق المدينة بتكلفة 22 مليون جنيه ضمن خطة الإستثمارية للعام المالى الجديد.

ووجه محافظ المنوفية ، بضرورة الالتزام بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية المستهدفة بالخطة الجديدة والوقوف على آخر المستجدات لسرعة نهو الأعمال في أقرب وقت ممكن لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الحدائق والمنتزهات الخدمات المقدمة للمواطنين المتابعة الميدانية المشروعات التنموية

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