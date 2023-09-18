رئيس جامعة المنوفية الأسبق يناقش رسالة ماجستير بـ «تجارة كفر الشيخ».. صور

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد إبراهيم، رئيس جامعة المنوفية الاسبق، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على مجاهد عميد كلية التجارة، والدكتور حسين مصلحي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عبد القادر رئيس قسم إدارة الاعمال بالكلية.

يأتي ذلك لمناقشة رسالة ماجستير بكلية التجارة تحت عنوان «أثر الرعاية المهنية فى تحقيق الميزة التنافسية المستدامة فى ظل الدور الوسيط للمنظمة المتعلمة».



وخلال اللقاء، أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ترحيبه برئيس جامعة المنوفية الأسبق في رحاب جامعة كفر الشيخ، موجهاً له الشكر لتشريفه الجامعة ومشاركته في مناقشة رسالة الماجستير فى إدارة الأعمال بكلية التجارة بالجامعة، وقدم رئيس الجامعة شرحاً مبسطاً عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد إبراهيم، عن سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بدور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنياً للجامعة وقيادتها كل التوفيق فى تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلى والعالمي.

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