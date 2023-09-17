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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلاً مدارس بالرياض.. صور

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  افتتاح المعرض الرابع «أهلا مدارس» بمدينة الرياض، في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذاً لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.
 

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شهد معرض «أهلا مدارس» بالرياض، إقبالاً كبيراً من المواطنين، خلال افتتاح  أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، للمعرض، المقام بمدرسة الرياض للتعليم الأساسي، ليكون المعرض الرابع من معارض «أهلاً مدارس» بالمحافظة.

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