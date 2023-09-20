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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل المنوفية تشهد الاختبار النهائى للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة

صدى البلد

شهدن مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، فعاليات الاختبار النهائى للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات ، بمركز التدريب المهنى ببركة السبع ، ضمن برامج التدريب التحويلى للشباب من ابناء المحافظة والتى توفرها المديرية بالمجان فى إطار خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات، وتوفير برامج تساهم فى تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة تساعدهم فى تحسين مستويات معيشتهم وتحقق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية  ، أن الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة تنفذ بواقع 150 ساعة تدريبية معتمدة،يحصل بعدها الخريجين على شهادة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، وكذلك يتضمن الاختبار النهائى للدورة جانب نظرى وآخر عملى على المناهج التى تم تدريسها وتدريب الشباب عليها طوال فترات التدريب .

كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية ، وتوفر المديرية المستلزمات  والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً ، ومشيداً بأداء المتدربين فى الاختبار العملى على الرغم من فترة التدريب المحدودة حيث قامت بعض المتدربات بعرض نتائج التدريب لبعض الملابس  قاموا بتصنيعها بأنفسهم ذات الجودة المتميزة .

حضر فعاليات الاختبار هدى فرغلى مدير مراكز التدريب،وحسان الجز مدير منطقة العمل بقويسنا وبركة السبع ، وأميمة عبدالحميد مدير مركز التدريب ببركة السبع،وسعيد عبدالحميد الصاوى مشرف المركز ،وزينب سويد مدير العلاقات العامه والاعلام .

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