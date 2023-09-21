المنوفية.. ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بشبين الكوم

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطرى والأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية .



أوضح الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطرى عن قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بشن حملة مكثفة أسفرت عن ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإحدى الثلاجات بشبين الكوم وتم تحرير محضر جنح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير (192) محضر تموينى خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار اليوم تنوعت ما بين (92) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (100) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر، هذا وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز منوف ضد مالك مصنع للصناعات البلاستيكية بحوزته ( 1 ) طن كربونات كالسيوم بدون مستندات مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضر جنح مركز الباجور ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر لحيازته كمية قدرها 500 علبة سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر .



وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الإستمرار فى شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين .