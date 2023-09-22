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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 209 محاضر تموينية مختلفة

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت اليوم الجمعة  من تحرير 209 محاضر تموينية خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

و تنوعت تلك المخالفات ما بين  99  محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية ، و تحرير  110 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر .

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وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه خلال تلك الحملات تم إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد عدد من المخالفين ، حيث تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية العراقية بمركز الشهداء لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 12 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87،5 % بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، كما تم تحرير محضر جنح قسم منوف ضد صاحب مصنع حلويات لحيازته خامات تصنيع حلويات كمية قدرها 3 آلاف و 980 كجم جوالين بأوزان وأصناف مختلفة ومجهولة المصدر وبدون مستندات  .


ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين .

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