مأساة قرية بالمنوفية تبحث عن 3 مفقودين في إعصار ليبيا.. صور

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية الغوري والعزب التابعة لها بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية وذلك عقب فقدان 3 من أبناء القرية في إعصار دانيال في درنة بالدولة الليبية.

وقال الأهالي، أنهم يبحثون عن 3 من أبناء القرية خرجوا للعمل في ليبيا منذ 5 اشهر في مدينة درنة وانقطعت اخبارهم والاتصال بهم منذ يوم الإعصار.

واضاف الأهالي، أن الشباب هم اسلام سعيد مندور. من الغوري، مدحت عيد الستار من قرية ميت فارس واحمد ابراهيم الصعيدي من قرية ميت فارس.

وأكد الأهالي، أنهم طرقوا كافة الابواب مطالبين بالكشف عن وجود أبناءهم سواء بالمستشفيات أو متوفيين، مطالبين في حالة وفاتهم بعودة جثامينهم لدفنها في مقابر الأسرة بالقرية أو في حالة إصابتهم يتم عودتهم لعلاجهم وسط أسرهم.

واضاف الأهالي، أن الشباب تركوا وراءهم 3 أسر وأبناء صغار مصيرهم مجهول يبحثون عن آباءهم دون نتيجة.

الشباب المفقود في ليبيا

الشباب المفقود في ليبيا