عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

نجت شابة ليبية تدعى بُثينة بمعجزة من الإعصار دانيال ، الذي ضرب ليبيا وأسقط آلاف الضحايا، عندما علق شعرها في شجرة زيتون أنقذتها من الغرق في الفيضان.

وتسببت العاصفة العاتية التي ضربت ليبيا في العاشر من سبتمبرفي انهيار سدين بمدينة درنة (شرق)، حيث أدى فيضان أحد الأنهار، والذي عادة ما يكون جافاً، إلى تقويض أساسات المباني السكنية المقامة على امتداده فانهارت.

لحظات الموت



تروي الشابة الليبية اللحظات الأصعب في حياتها قائلة: "العناية الإلهية كانت رحيمة بي وأنقذتني من الموت المحقق".

تقول: "في ثوانٍ معدودة انقلبت حياتي كلها رأساُ على عقب، وفي غمضة عين تحوّل سكون منزلنا إلى دمار شامل".

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