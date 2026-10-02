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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نهيان مبارك آل نهيان: الإمام الطيب وإمام مرموق يقود رسالة السلام والتعايش

الإمام الطيب
الإمام الطيب
أحمد سعيد

قال الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الإمام الطيب د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، يُعد نموذجًا فريدًا للإمام الذي جمع بين صفاء القلب، وطهارة النفس، وحسن الخلق، والتواضع، مؤكدًا أنه «إمام مرموق» كرَّس حياته لخدمة الإسلام والإنسانية.

الشيخ نهيان مبارك آل نهيان: الإمام الطيب جمع صفاء القلب وطهارة النفس
 

وأكد، في مقاله المنشور بكتاب «في محراب الإمام الطيب»، الصادر احتفاءً ببلوغ الإمام الطيب سن الثمانين، أنه يعرف الإمام الطيب «كأخ كريم، وإمام مرموق»، وأن الله جمع فيه «كل السمات والخصائص الطيبة والمتميزة»، مشيدًا بحرصه الكبير على حب الناس وتحقيق الخير لهم في كل مكان.

وأشار إلى أن الإمام الأكبر يواصل جهوده المخلصة والدؤوبة من أجل تحقيق السلام والتعايش والوفاق، وتعميق مبادئ التعارف والحوار والعمل المشترك بين أتباع الأديان، إلى جانب دعوته الصادقة إلى التمسك بالقيم الإنسانية المشتركة التي تعزز السلام والتسامح والأخوة الإنسانية.

كما نوَّه الشيخ نهيان بالدور التاريخي الذي اضطلع به الإمام الأكبر في إصدار وثيقة الأخوة الإنسانية بأبوظبي عام 2019، مؤكدًا أن هذه الوثيقة أصبحت ذات أهمية عالمية، وأسهمت في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية وتعزيز الأمن والسلام على المستوى الدولي.

وأضاف الشيخ نهيان مبارك أن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقّعها فضيلة الإمام الأكبر مع البابا الراحل فرانسيس في أبوظبي عام 2019، وبرعاية كريمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمثل وثيقة ذات أهمية عالمية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تعمل على الاستفادة منها في تعزيز الأمن والسلام العالميين، بما تجسده من مبادئ للحوار والتعارف والتعايش بين أتباع الأديان.

وأعرب الشيخ نهيان مبارك آل نهيان عن خالص تحيته وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر، داعيًا الله أن يمتعه بطول العمر ودوام الصحة والعافية، مشيدًا بدوره المرموق في خدمة قضايا الإسلام والإنسانية، وتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش بين الشعوب.

الشيخ نهيان مبارك آل نهيان الإمام الطيب شيخ الأزهر

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