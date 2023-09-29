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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

العاصفة إلياس
العاصفة إلياس

حالة قلق كبيرة من العاصفة إلياس، وإمكانية وصولها إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد ضربها لعدد من مدن اليونان في الوقت الحالي، وسط ترقب من الجميع حول إمكانية ظهور  العاصفة في مصر وليبيا مثلما حدث مع إعصار دانيال، الذي كان له تأثير كبير على ليبيا وغرق مدن بالكامل. 

وكان إعصار دانيال حينما ظهر في المنطقة العربية هو حديث الساعة في العالم أجمع، خاصة بعد غرق مدينة درنة الليبية بالكامل، ولذلك يوجد حالة من الترقب الواضحة من الجميع حولة العاصفة إلياس في الوقت الحالي، وسط ترقب من الجميع حول الفترة المقبلة، وما يمكن أن تشهده من تقلبات مختلفة بشأن هذه العاصفة، كما بدأت البعض يتحدث عن إمكانية تأجيل الدراسة حال ظهور هذه العاصفة في مصر، وهو ما تم حسمه من هيئة الأرصاد الجوية. 

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز ما حدث في الساعات الماضية من العاصفة إلياس في اليونان، وحقيقة ظهورها في مصر خلال أيام. 

ظهور العاصفة إلياس في اليونان للمرة الأولى

ورصدت قناة “العربية” مشاهد من ظهور العاصفة إلياس في اليونان،  من خلال رياح وأمطار غزيرة ضربت عدد من المدن، إذ يظهر من خلال الفيديو الذي تم نشره من قبل القناة هطول أمطار غزيرة على المدينة وسط هواء شديد فيها. 

ويأتي ظهور العاصفة إلياس في اليونان بعد أسبوعين فقط من ظهور الإعصار دانيال، وهو ما جعل اليونان تعاني كثيرًا من التقلبات الجوية في الفترة الماضية.

غرق مدن وفيضانات قوية في اليونان 

وفي تقرير جديد من قناة “العربية” ذكرت القناة أن العاصفة إلياس كان لها تأثير واضح وقوي للغاية على عدة مدن في اليونان، إذ أدت تلك العاصفة إلى غرق عدة مدن، فضلا عن فيضانات غزيرة ضربت اليونان في الفترة الماضية. 

وأوضح التقرير أن العاصفة جرفت طرقا وحطمت جسورًا وأغرقت آلاف المنازل، وتسببت في حدوث فيضانات واسعة النطاق في مدينة “فولوس” في وسط البلاد وأغرقتها بالكامل في الوحل، كما تم إجلاء أكثر من 250 شخص في المنطقة. 

هل تضرب العاصفة إلياس مصر؟

ومن جانبها حرصت هيئة الأرصاد الجوية، على حسم الجدل فيما يتعلق بإمكانية ظهور هذه العاصفة إلياس في مصر خلال الأيام المقبلة، وسط القلق الكبير بين عدد من المواطنين من تكرار سيناريو الإعصار دانيال في المصر المقبلة. 

وكشف مسؤولون في الأرصاد الجوية، في تصريحات إعلامية مختلفة، عن أن كل ما يتردد حول ظهور العاصفة إلياس في مصر غير صحيح على الإطلاق، إذ أن مصر بعيدة عن أي كتل هوائية تأتي من جنوب غرب أوروبا في الفترة الحالية، مشددين على أن العاصفة إلياس بعيدة تماما عن مصر. 

وأضافت المسؤولون، أن العاصفة إلياس فتوثر على دولة اليونان طوال الـ 72 ساعة الماضية، وقد سقطت بالفعل أمطار غزيزرة هناك بسبب منخفض جوي بسطح البحر المتوسط، تزامنا مع المنخفض الجوي، الذي يعمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فيما عرف بـ منخفض إلياس.

حقيقة تأجيل الدراسة

وحول تأجيل الدراسة، فقد نفت هيئة الأرصاد الجوية حقيقة ظهور العاصفة في مصر، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي لتأجيل الدراسة في الفترة المقبلة، والأمور ستسير بشكل طبيعي في الفترة الراهنة. 

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