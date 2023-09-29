فيضانات تجتاح 3 دول.. هل تتأثر مصر بالعاصفة إلياس بعدما ضربت اليونان؟

فيضانات قوية ضربت العديد من دول العالم خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وقعت فيضانات في مدينة إسطنبول بـ تركيا بعد هطول الأمطار الغزيرة، وتشهد مدن باشاك شهير وغازي عثمان باشا وأرناؤوط كوي وسلطان غازي وإسنيورت فيضانات قوية.



فيضانات تضرب اليونان



وتتعرض اليونان، خلال هذه الأيام، لـ العاصفة إلياس، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء إعصار دانيال، الذي تسبب في تداعيات خطيرة على السواحل اليونانية والليبية.

وكشفت فضائية إكسترا نيوز، أن هناك فيضانات تضرب وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر، وأن تلك الفيضانات استهدفت مدينة مولوس.

وبعد ما تسبب به إعصار دانيال، ضربت العاصفة إلياس، أمس الخميس، اليونان وأدت إلى سقوط كميات غزيرة من الأمطار على اليونان بداية من ساعات متأخرة من مساء الأربعاء، بعد أسبوعين من مقتل 17 شخصا بسبب إعصار دانيال، لتتسبب العاصفة إلياس، في غرق القرى والطرق وأجبرت المدارس على الإغلاق في عدة بلديات.

وأوضحت "إكسترا نيوز"، أن اليونان قد تعرضت من قبل لـ عاصفة، نتج عنها وفاة 17 شخصًا، ونتج عنها أضرار كبيرة، وأن السلطة قامت بفرض حظر التجوال بمدينة بها 140 ألف نسمة، وتم إخلاء أكثر من قرية بالمدينة، بسبب الفيضانات.





فيضانات في تركيا

وقعت فيضانات في مدينة إسطنبول بـ تركيا بعد هطول الأمطار الغزيرة، حيث تشهد باشاك شهير وغازي عثمان باشا وأرناؤوط كوي وسلطان غازي وإسنيورت فيضانات قوية.

وأصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تحذيرات متكررة للسكان بسبب هطول غزير للأمطار والتسبب في فيضانات.

فيضانات عارمة تجتاح تركيا واليونان وفيتنام

وفي ذات السياق، عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :"شوارع اختفت.. فيضانات عارمة تجتاح تركيا واليونان وفيتنام مخلفة قتلى وأضراراً هائلة".

وظهر في التقرير أن هناك بلاد كثيرة حول العالم تعرضت لـ سيول جارفة، وسيارات غارقة، وشوارع اختفت ملامحها بالكامل، موضحا أن هناك فيضانات عنيفة تضرب دولا حول العالم، مخلفة خسائر مادية وبشرية جسيمة.

ففي اليونان العاصفة إلياس قلبت مناطق رأسًا على عقب، وقامت بغرق المناول والطرقات وأخرجت انهارًا عن محاريها.

وكشف التقرير أن هناك 17 شخصًا قتلوا على الأقل، بسبب العاصفة في اليونان، كما أن هناك فيضانات عارمة حدثت في تركيا وفيتنام.



هل تضرب العاصفة إلياس مصر



وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تأثير العاصفة إلياس على مصر، حيث أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد تأثير من العاصفة إلياس التي تضرب اليونان على مصر حاليا.

وأشارت إلى أن حالة الطقس في مصر مستقرة في الوقت الحالي، وتشهد ارتفاعا في درجة الحرارة ومن المتوقع انكسار موجة الحر تلك، بداية من يوم الأحد المقبل، مضيفه خلال تصريحات تلفزيونية، أن حالة الطقس في مصر بعيدة تماما عن أي كتل هوائية تأتي من جنوب غرب أوروبا خلال هذه الأيام.

وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خلال الأسبوع المقبل، تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى سرعاتفي الرياح، ولكن لن يصل إلى حد العاصفة، مشددة على أن العاصفة إلياس، لن تصل مصر نهائيا، مؤكدة أن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات أشعة الشمس ومصادر الكتل الهوائية الشرقية تؤدي لارتفاع درجات الحرارة.