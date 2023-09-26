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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعصار دانيال.. اليونان تستعد لاستقبال العاصفة إلياس

العاصفة دانيال في
العاصفة دانيال في اليونان

بدأت السلطات اليونانية الاستعداد للعاصفة إلياس، بعد أسبوعين من انتهاء إعصار دانيال الذي تسبب في تداعيات خطيرة على بعض المناطق في البلد الأوروبي.

وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن سكان منطقة بالاماس في كارديتسا، وسط اليونان، بدأو الاستعداد لحماية مجتمعهم في ظل موجة الطقس السيئ الجديدة، واستقبال العاصفة إلياس.

وتأثرت منطقة بالاماس الواقعة وسط اليونان، بشدة بالعاصفة دانييل منذ أسبوعين، حيث تعرضت لكوارث خطيرة، وتلقت أكبر كميات من الأمطار، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمينيري" اليونانية.

وخصصت هيئة التنسيق في البلدية نقاط تجمع لسكان كل تجمع في حالة حدوث فيضانات بالإضافة إلى ذلك، اتفق السكان على أنه في حالة الحاجة إلى الإخلاء، سيتم إيواء أكبر عدد ممكن من المواطنين في المنازل الواقعة على الأراضي المرتفعة. 

إعصار دانيال العاصفة إلياس اليونان

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