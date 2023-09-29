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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هتبدأ بكرة .. 80 صورة ترصد جاهزية المدارس لاستقبال السنة الجديدة

تجهيز المدارس لبدء
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد

انتهت جميع مدارس مصر، من استعدادات بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 المقرر انطلاقه بعد ساعات ، وفيي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد جاهزية مدارس محافظة القاهرة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد .

وصارت جميع المدارس بمحافظة القاهرة الآن جاهزة لإستقبال جميع الطلاب ، رافعين شعار "عوداً حميداً وعاماً جديداً مكللا بالجد والنشاط"


وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه استعدادا لـ العام الدراسي الجديد ، تم الانتهاء من الاجراءات التالية:
  
• تنظيف المدارس وتعقيمها بالمواد المطهرة حفاظا على صحة أبنائنا الطلبة .

• تنظيم الحجرات الدراسية والتأكد من سلامة الأثاث و التهوية الجيدة بها .

• التأكد من سلامة المعامل وفحص أجهزتها لتكون جاهزة لإستقبال الطلاب . 

• التأكد من توزيع المناهج للسادة المعلمين .

• التأكد من إنتهاء لجان وضع الجدوال الدراسية .

• إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية .

وأصدر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تعليماته لمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، بضرورة إستمرار العمل يومي الجمعة والسبت استعداداً لإستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إلي حسن إستقبال الطلاب وتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى واليوم الثاني لبقية الصفوف

وشدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على تنظيم العمل والتشديد علي الاشراف في جميع الاوقات ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتي انصرافهم ونضع أمن وسلامة الطالب نصب أعيننا جميعًا 

و أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على ضرورة غلق أبواب المدارس ومعرفة هوية الزائر ، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور  ، وتحديد يوم وموعد أسبوعي وتعليق ذلك علي لافته في مكان ظاهر في مدخل المدرسة  ، والتأكيد علي إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية ، وتعقيم الحجرات الدراسية ، والتنسيق مع الأحياء والجهات  المعنية لرفع أية إشغالات في محيط المدارس 

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، انه سيتم التواصل مع غرف عمليات الإدارت التعليمية مع غرفة عمليات المديرية لحظة بلحظة


ووجه أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، رسالة لأبنائه الطلبة قائلا :على الطالب أن يبدأ عاماً جديداً محبا لمدرسته مواظبا علي الحضور فالمدرسة بيتك الثاني

ووجه أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ،رسالته للمعلم قائلا : كل احترام وتقدير لكل معلمي مصر ، مثمنا دور المعلمين في بناء  العقول وغرس القيم والمفاهيم ، وأكد أن المعلمين تقع علي عاتقهم أمانة ورسالة 
وبناء جيل من أجيال مستقبل مصر

واختتم أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة حديثه موجها رسالة لكل ولي الأمر قال فيها : شجع أبناءك على الدراسة بالكلام الإيجابي المستمر وحافظ على أن يتناول أبنائك الطعام الصحي دائمًا بالإضافة إلى ممارسة الرياضة
 

تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد

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