تغير حالة الطقس في هذا التوقيت .. الأرصاد تعلن أمرا عاجلا

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الأحد القادم سيشهد تغيرا في الحالة الجوية وانخفاضا في درجات الحرارة.

وأوضح القياتي، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر قناة “المحور”،: "فصل الخريف يتميز بانخفاض درجات الحرارة عن فصل الصيف".

وأضاف: “سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؛ فور مغيب الشمس، وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر”.

وأشار إلى أنه من المتوقع وجود شبورة مائية شديدة تؤثر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون ميعاد تكونها بساعات الليل والصباح الباكر، وتؤدى إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، وتبدأ بالزوال مع شروق الشمس.