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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد اليوم ارتفاع بدرجات الحرارة ووصول العظمى إلى 37 درجة مئوية، بسبب التأثير بإمتداد مرتفع جوى بطبقات الجو العليا الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ومصادر الكتل الهوائية من الصحراء الشرقية وشبة الجزيرة العربية لذلك اليوم ستكون الأجواء شديدة الحرارة على المناطق الساحلية والقاهرة الكبرى.

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تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيون للتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فور غياب الشمس وخاصة بساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. 

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انه ستقل نسب الرطوبة بسبب وجود نشاط نسبي للرياح، لافته الي وجود شبورة مائية شديدة مؤثرة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ويكون ميعاد تكونها بساعات اللي والصباح الباكر وتؤدى الي الإنخفاض بالرؤية الأفقية وتبدأ بالأنتهاء مع صعود الشمس.

 

حالة الطقس في مصر 

 

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن : انه من المتوقع سقوط امطار خفيفة على بعض اماكن اكثر جنوب البلاد منها الاقصر، واسوان وابو سمبل وبعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وتعتبر غير مؤثرة على الأنشطة اليومية. 

واكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انه يوجد استمرارا بارتفاع درجات الحرارة حتي الغد وسنلاحظ انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 4 الى 5 درجات مئوية وستستمر حتي نهاية الأسبوع حيث العظمي 30 درجة مئوية ووجود امطار على المناطق الشمالية الساحلية.

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