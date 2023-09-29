تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

حذرت الأرصاد الجوية من تقلبات جوية شديدة خلال الساعات والأيام المقبلة، في ضوء الطقس الذي تشهده جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة، وسط تساؤلات عديدة من الجميع حول حالة الطقس وسبب التقلبات في الأوقات الحالية.

وعلى الرغم من انتهاء فصل الصيف في مصر بصورة رسمية، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة مازال مستمر، بل وأعلنت هيئة الأرصاد أن اليوم هو ذروة الموجة الحارة في مصر، فضلا عن تساؤلات حول موعد بدء الخريف في مصر من حيث الأجواء وليس التوقيتات.

ونرصد لكم فيما يلي أبرز ما جاء من خلال هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في الفترة الراهنة، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير من المواطنين بمعرفة آخر التطورات بشأن حالة الطقس في مصر:

ذروة الموجة الحارة اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن الموجة الحارة الموجودة هذا الأسبوع مستمرة في مصر، حيث أكدت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم ذروة الارتفاع”، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، مؤكدة وجود ارتفاع ملحوظ في قيم الحرارة على معظم محافظات الجمهورية. متوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدا السبت أيضًا، منوهة بأن قيم الحرارة غدا ستكون أقل مقارنة باليوم، حيث تسجل العظمى غدا 35 درجة مئوية.

تغير درجات الحرارة في 48 ساعة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي في الأرصاد الجوية، أنه مع يوم الأحد المقبل سيظهر منخفض جوي سيؤدي إلى انخفاضات كبيرة في في درجات الحرارة تصل لـ 5 درجات دفعة واحدة.

أمطار تضرب عدد من المحافظات

ومع استمرار التقلبات الجوية الشديدة التي تضرب مصر في الوقت الحالي، كشفت الأرصاد عن أن هناك أمطار تسقط على عدد من المحافظات مع التغير المفاجئ في حالة الطقس في الفترة الراهنة، والتي ستكون على كلا من أبو سمبل والأقصر وأسوان) وقد تكون رعدية أحيانًا، وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر اللأحمر (حلايب وشلاتين).

تحذير عاجل للطلاب من الطقس

وحذرت الأرصاد الجوية كذلك من حالة الطقس في الموسم الدراسي للطلبة، حيث كشفت عن أن هذا الأسبوع سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، والبلاد في فصل الخريف، وهناك تكون لـ الشبورة المائية في الساعات الصباحية، وعلى المواطنين توخذ الحذر.

وأضافت أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فور غياب الشمس وخاصة بساعات الليل المتأخر والصباح الباكر وستقل نسب الرطوبة بسبب وجود نشاط نسبي للرياح، لافته إلى وجود شبورة مائية شديدة مؤثرة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ويكون ميعاد تكونها بساعات اللي والصباح الباكر وتؤدى الي الانخفاض بالرؤية الأفقية وتبدأ بالانتهاء مع صعود الشمس.

انخفاض 20 درجة دفعة واحدة في أحد المحافظات

وفي ضوء التقلبات الجوية التي تشهدها مصر ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة في الفترة الراهنة فضلا عن الأمطار التي قد تصل إلى رعدية في بعض الأوقات كشفت بيانات هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض يصل لـ 20 درجة مئوية دفعة واحدة في أحد المحافظات في نفس اليوم، حيث جاء في البيان أن تتراجع درجات الحرارة خلال ساعات بنحو 20 درجة كاملة، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى على الوادي الجديد 46 درجة في النهار وتنخفض تدريجيا خلال ساعات إلى 26 درجة ليلا فقط.