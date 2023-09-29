عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

حذرت  الأرصاد الجوية من تقلبات جوية شديدة خلال الساعات والأيام المقبلة، في ضوء الطقس الذي تشهده جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة، وسط تساؤلات عديدة من الجميع حول حالة الطقس وسبب التقلبات في الأوقات الحالية. 

وعلى الرغم من انتهاء فصل الصيف في مصر بصورة رسمية، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة مازال مستمر، بل وأعلنت هيئة الأرصاد أن اليوم هو ذروة الموجة الحارة في مصر، فضلا عن تساؤلات حول موعد بدء الخريف في مصر من حيث الأجواء وليس التوقيتات. 

ونرصد لكم فيما يلي أبرز ما جاء من خلال هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في الفترة الراهنة، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير من المواطنين بمعرفة آخر التطورات بشأن حالة الطقس في مصر: 

ذروة الموجة الحارة اليوم 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن الموجة الحارة الموجودة هذا الأسبوع مستمرة في مصر، حيث أكدت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم ذروة الارتفاع”، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، مؤكدة وجود ارتفاع ملحوظ في قيم الحرارة على معظم محافظات الجمهورية. متوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدا السبت أيضًا، منوهة بأن قيم الحرارة غدا ستكون أقل مقارنة باليوم، حيث تسجل العظمى غدا 35 درجة مئوية. 

تغير درجات الحرارة في 48 ساعة 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي في الأرصاد الجوية، أنه مع يوم الأحد المقبل سيظهر منخفض جوي سيؤدي إلى انخفاضات كبيرة في في درجات الحرارة تصل لـ 5 درجات دفعة واحدة. 

أمطار تضرب عدد من المحافظات 

ومع استمرار التقلبات الجوية الشديدة التي تضرب مصر في الوقت الحالي، كشفت الأرصاد عن أن هناك أمطار تسقط على عدد من المحافظات مع التغير المفاجئ في حالة الطقس في الفترة الراهنة، والتي ستكون على كلا من أبو سمبل والأقصر وأسوان) وقد تكون رعدية أحيانًا، وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر اللأحمر (حلايب وشلاتين).

تحذير عاجل للطلاب من الطقس

وحذرت الأرصاد الجوية كذلك من حالة الطقس في الموسم الدراسي للطلبة، حيث كشفت عن أن هذا الأسبوع سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، والبلاد في فصل الخريف، وهناك تكون لـ الشبورة المائية في الساعات الصباحية، وعلى المواطنين توخذ الحذر.

وأضافت أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فور غياب الشمس وخاصة بساعات الليل المتأخر والصباح الباكر وستقل نسب الرطوبة بسبب وجود نشاط نسبي للرياح، لافته إلى وجود شبورة مائية شديدة مؤثرة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ويكون ميعاد تكونها بساعات اللي والصباح الباكر وتؤدى الي الانخفاض بالرؤية الأفقية وتبدأ بالانتهاء مع صعود الشمس.

انخفاض 20 درجة دفعة واحدة في أحد المحافظات 

وفي ضوء التقلبات الجوية التي تشهدها مصر ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة في الفترة الراهنة فضلا عن الأمطار التي قد تصل إلى رعدية في بعض الأوقات كشفت بيانات هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض يصل لـ 20 درجة مئوية دفعة واحدة في أحد المحافظات في نفس اليوم، حيث جاء في البيان أن تتراجع درجات الحرارة خلال ساعات بنحو 20 درجة كاملة، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى على الوادي الجديد 46 درجة في النهار وتنخفض تدريجيا خلال ساعات إلى 26 درجة ليلا فقط.

الأرصاد الطقس حالة الطقس تقلبات جوية حالة الطقس في مصر الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

ترشيحاتنا

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق جسر ارتفاعه 100 متر

الناس عارفة| تصريح مفاجئ من مصطفى قمر عن خلافه مع طارق الشناوي

في مسابقة دولية | معلومات الوزراء يحصد 3 جوائز من جلوبي الأمريكية

هل تتأجل الدراسة؟.. الأرصاد تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

بسبب ألفاظ خارجة | تغريم واستبعاد نجم الزمالك من التدريبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح فعالة تحميك من ارتفاع ضغط الدم.. اتبعها

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

عقار جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم..  نتائجه فعالة

نشرة المرأة والصحة.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة قلبية وسعر فستان دنيا سمير غانم بمهرجان الفضائيات يثير ضجة

فيديو

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحلات .. فيديو

قوتها منخفضة.. المناطق الأكثر عرضة للزلازل في مصر

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ