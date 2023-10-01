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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد اليوم ، مع انتهاء الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية وسجلت فيها العظمى على القاهرة 37 درجة وجنوب الصعيد 46 درجة، إذ تتراجع درجات الحرارة بقوة.

أمطار على القاهرة 

وبحسب الأرصاد تشهد البلاد تحول سريع في حالة الطقس، إذ تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد بقيم تتراوح من 3-4 درجات، مع وجود فرص لأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

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14 درجة كاملة خلال ساعات

وتنخفض درجات الحرارة بقيمة 14 درجة خلال ساعات لتسجل 43 للعظمى على جنوب الصعيد بينما تسجل الصغرى ليلا 29 درجة، فيما تتراجع الحرارة بنحو 7 درجات مقارنة بالأمس على القاهرة.

الأرصاد

حقيقة إلغاء الدراسة

وكشفت الأرصاد، بحسب منشور لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن هذه الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، كما أنها لا تؤثر على سير العملية التعليمية، وبالتالي لا يوجد إلغاء أو تأجيل للدراسة التي تنطلق اليوم في بداية العام الجديد.

حالة الطقس على القاهرة

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

 ويسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قالت الأرصاد ، إنها  تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى
القاهرة 31 23
العاصمة الإدارية 31 23
6 أكتوبر 32 22
بنهــــا 31 23
دمنهور 31 22
وادي النطرون 31 22
كفر الشيخ 30 22
المنصورة 31 22
الزقازيق 31 23
شبين الكوم 31 23
طنطا 30 22
دمياط 30 24
بورسعيد 30 24
الإسماعيلية 33 23
السويس 33 23
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 32 23
نخل 30 18
كاترين 29 15
الطور 32 25
طابا 30 24
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 29 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 28 21
السلوم 28 20
سيوة 31 20
رأس غارب 37 26
الغردقة 38 27
سفاجا 38 27
مرسى علم 37 26
شلاتين 39 27
حلايب 35 26
أبو رماد 37 27
رأس حدربة 35 26
الفيوم 33 23
بني سويف 33 22
المنيا 33 21
أسيوط 35 22
سوهاج 39 23
قنا 41 27
الأقصر 43 27
أسوان 43 29
الوادي الجديد 40 27
أبوسمبل 43 29

الأرصاد امطار الموجة الحارة درجات الحرارة حالة الطقس القاهرة الكبرى حقيقة إلغاء الدراسة حالة الطقس بالقاهرة

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