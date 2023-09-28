أمطار رعدية وعواصف وشبورة| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب التقلبات المفاجئة

تشهد البلاد خلال الفترة الأخيرة تقلبات جوية، غير مسبوقة، وقد حذرت هيئة الأرصاد اليوم من تكون الشبورة خلال الساعات الصباحية مطالبة المواطنين بتوخي الحذر، و السير بـ سرعات منخفضة، كما أكدت أن هناك فرصا لـ سقوط الأمطار الرعدية، وأن هناك عواصف رياح قادمة من الصحراء، ستكون حارة.

فقد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي، يساعد على رفع درجات الحرارة بالمحافظات، وأن هذه الارتفاعات مستمرة لنهاية الأسبوع.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون اليوم الخميس، وغدًا الجمعة، أن درجة الحرارة على القاهرة اليوم تصل لـ 37 درجة، بارتفاع درجتين عن أمس، وأن الكتل الهوائية تكون قادمة من الصحراء، فتكون حارة.

وأشار إلى أن هناك نشاط نسبي للرياح سرعاته بين 30 لـ 35 كيلو على الساعة، وأن الصباح يكون هناك شبورة على أغلب الطرق والسوا، أن اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة، فقد يكون هناك فرص لـ سقوط الأمطار الرعدية، والخفيفة على بعض الأماكن بـ اقصى جنوب البلاد، " أسوان، وحلايب وشلاتين".

ارتفاع في درجات الحرارة

وكشفت أنه مع بداية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وأنه من يوم الأحد سيكون هناك منخفض جديد يضرب البلاد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المرتفع الجوي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وزيادة فترة سطوع أشعة الشمس، كما أن الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من مناطق صحراوية وفيها ارتفاع في قيم الحرارة.



فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 36 25

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 22

السلوم 34 21

سيوة 36 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 27

شلاتين 39 27

حلايب 35 27

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 21

أسيوط 41 22

سوهاج 42 25

قنا 44 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 27

الوادي الجديد 44 23

أبوسمبل 45 27