بعد دانيال.. ظاهرة جوية تضرب المحافظات| تحذير هام من الأرصاد

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس خلال الساعات المقبلة خاصة بعد توقعات بانخفاض كبير فى درجات الحرارة يبدأ بعد غد الأحد، الأمر الذي يعكس انتهاء فصل الصيف رسميا .

طقس بارد يضرب البلاد

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة حالة انخفاض في درجات الحرارة، وتحسن نسبي في الأجواء الأمر الذي يعكس بداية أجواء فصل الخريف.

سقوط أمطار خفيفة

وتشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، على مناطق من أقصي جنوب البلاد، وجنوب سلاسل جبال البحر قد تكون رعدية أحياناً.

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

وانتهت العاصفة دانيال ومرورها بسلام وتأثيرها بشكل خفيف علي مصر من خلال أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والقاهرة الكبري، فيما كان تأثيرها كارثيا على ليبيا حيث خلفت الكثير من الضحايا والمصابين.

ومن المتوقع أن يكون الطقس علي مدار اليوم شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



مرتفع جوي يضرب البلاد



ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بـ مرتفع جوي، يساعد على رفع درجات الحرارة بالمحافظات، وأن هذه الارتفاعات مستمرة لنهاية الأسبوع حيث يتكون الكتل الهوائية قادمة من الصحراء، فتكون حارة.

ظاهرة جوية تضرب المحافظات



وعلي الرغم من ارتفاع درجات الحرارة من المتوقع أن تكون هناك فرص لـ سقوط الأمطار الرعدية، والخفيفة على بعض الأماكن بـ اقصى جنوب البلاد، " أسوان، وحلايب وشلاتين" إلا أنه يوم الأحد سيكون هناك منخفض جديد يضرب البلاد.

حقيقة قدوم عاصفة التنين



وسادت حالة من القلق حول قدوم عاصفة التنين إلي مصر، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية نفت ذلك مؤكدة عدم تعرض مصر لأي عواصف جوية خلال الفترة المقبلة، ووجود استقرار تام في حالة الطقس .

ويشهد فصل الخريف بشكل عام حالات من عدم استقرار الأحوال الجوية، لكن ذلك بنسب طفيفة لا ترقى لحد العاصفة مع وجود كميات الأمطار في فصل الخريف ستكون أعلى من المعدل الطبيعي المعتاد في الصيف.

درجات الحراره اليوم

القاهرة العظمى والوجه البحري 37درجة مئوية

السواحل الشمالية 31 درجة مئوية

جنوب سيناء 40 درجة مئوية

شمال الصعيد 41 درجة مئوية

جنوب الصعيد 45 درجة مئوية