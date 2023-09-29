هنودع الأجواء الحارة.. طقس خريفي مع بداية الأسبوع وأمطار متفرقة

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع خلال الطقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر قد تكون رعدية أحيانا.

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار الظاهرة المؤثرة في حالة الطقس صباحا، هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وكشفت هيئة الأرصاد، أن غدا السبت هو أخر أيام الموجة الحارة، حيث تبدأ الأجواء اعتبارا من يوم الأحد، التحسن بوجود انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، لتكون الأجواء خريفية رائعة مع بداية الأسبوع الجديد.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهارا خلال الطقس اليوم بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٧ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٣١ درجة مئوية .

جنوب سيناء ٤٠ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٤١ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية.



