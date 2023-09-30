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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل العاصفة إلياس على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة خلال ساعات بعد كارثة اليونان

عاصفة
عاصفة

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من الأرصاد، إذ تسود حالة من القلق أن تأتي العاصفة إلياس إلى مصر، والتي ضربت اليونان في الساعات الأخيرة، وتسببت في أضرار كارثية ، بعد أيام من كارثة دانيال التي خلفت آلاف القتلى في ليبيا واليونان.

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وشهدت اليونان  تقلبات جوية حادة، إذ أدت العاصفة إلياس إلى غرق الكثير من المدن جراء سقوط الأمطار الغزيرة، وجرفت العاصفة طرقا وحطمت جسورا وأغرقت آلاف المنازل خاصة في مدينة “فولوس” في وسط البلاد وأغرقتها بالكامل وتعطلت المدارس، وانقطعت الكهرباء عن 80% من المدينة.

العاصفة إلياس

حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر؟

ويتساءل البعض، عن إمكانية أن تصل العاصفة إلياس إلى مصر على غرار العاصفة دانيال التي ضربت شرق ليبيا واليونان، وهو ما نفته هيئة الأرصاد الجوية، تمام مشيرة إلى أن مصر بعيدة عن أي كتل هوائية تأتي من جنوب غرب أوروبا في الفترة الحالية.

وبعد تأكيد هيئة الأرصاد الجوية عدم ظهور العاصفة في مصر،  فبالتالي لا يوجد ما يستدعي لتأجيل الدراسة في الفترة المقبلة، والأمور ستسير بشكل طبيعي في الفترة الراهنة. 

الأرصاد تفجر مفاجأة 

وأعلنت الأرصاد في بيانها ، عن انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال ساعات، إذ تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من غدا الأحد ، لتصل الي 30 درجة علي القاهرة منتصف الأسبوع؛ كما يؤثر علي معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل علي حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.

هطول الأمطار 

وكشفت الأرصاد أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار من السحب المؤثرة يوم الأحد علي السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناه  قد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

حالة الطقس على القاهرة 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس نهارا حارعلى القاهرة الكبرى والوجـه البحري و السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ليـلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الظواهر الجوية 

وتوجد شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كـثيفـة أحيانـا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد 

كشفت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الادارية 35 25
6 اكتوبر 36 24
بنهــــا 35 25
دمنهور 35 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 25
طنطا 34 24
دمياط 31 25
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 23
العريش 31 24
رفح 31 24
رأس سدر 36 24
نخل 34 19
كاترين 33 16
الطور 34 23
طابا 34 25
شرم الشيخ 39 29
الاسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 29 22
السلوم 28 20
سيوة 34 21
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 28
سفاجا 39 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 40 28
حلايب 35 27
أبو رماد 38 28
رأس حدربة 35 27
الفيوم 39 23
بني سويف 39 22
المنيا 39 21
أسيوط 40 22
سوهاج 43 23
قنا 44 27
الأقصر 45 27
أسوان 45 29
الوادى الجديد 45 27
أبوسمبل 45 29

 

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