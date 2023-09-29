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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبر سار لمحبي الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد، موعد انتهاء الموجة الحارة ، وقالت إن غدا السبت هو آخر أيام الموجة الحارة، وتبدأ الأجواء اعتبارا من يوم الأحد في التحسن بوجود انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، لتكون الأجواء خريفية رائعة مع بداية الأسبوع الجديد.

موعد انتهاء الموجة الحارة 

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا السبت الموافق 30 سبتمبر، نهارا حارعلى القاهرة الكبرى والوجـه البحري و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ليـلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية 

وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كـثيفـة أحيانـا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

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كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وعن حالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الادارية 35 25
6 اكتوبر 36 24
بنهــــا 35 25
دمنهور 35 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 25
طنطا 34 24
دمياط 31 25
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 23
العريش 31 24
رفح 31 24
رأس سدر 36 24
نخل 34 19
كاترين 33 16
الطور 34 23
طابا 34 25
شرم الشيخ 39 29
الاسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 29 22
السلوم 28 20
سيوة 34 21
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 28
سفاجا 39 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 40 28
حلايب 35 27
أبو رماد 38 28
رأس حدربة 35 27
الفيوم 39 23
بني سويف 39 22
المنيا 39 21
أسيوط 40 22
سوهاج 43 23
قنا 44 27
الأقصر 45 27
أسوان 45 29
الوادى الجديد 45 27
أبوسمبل 45 29

الأرصاد هيئة الأرصاد موعد انتهاء الموجه الحارة الظواهر الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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