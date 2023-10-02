الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار على بعض المحافظات

أخبار الطقس و درجات الحرارة، يتابعها معظم المواطنين يوميا، حيث يترقب الجميع توقعات هيئة الأرصاد الجوية من خلال النشرات التى تصورها باستمرار عن حالة الطقس.

حالة الطقس على القاهرةوالمحافظات

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية ، عن وجود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وتتراجع درجات الحرارة بقوة بين العظمى والصغرى بنحو 12 درجة على شمال الصعيد ، إذ تسجل بني سويف العظمى 32 والصغرى ليلا 22 درجة فقط.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

سقوط أمطار

ومن المتوقع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى

🔹القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٠ درجة مئوية

🔹السواحل الشمالية ٢٨درجة مئوية

🔹جنوب سيناء ٣٤ درجة مئوية

🔹شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية

🔹جنوب الصعيد ٤٠ درجة مئوية

أمطار خفيفة

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ، هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وكشف خبراء الأرصاد عن حالة البحر المتوسط والتي تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم وحالة الطقس

العظمى الصغرى

القاهرة 30 24

العاصمة الإدارية 31 23

6 أكتوبر 31 23

بنهــــا 30 24

دمنهور 29 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 28 22

المنصورة 29 23

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 24

طنطا 29 23

دمياط 30 23

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 30 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 34 23

نخل 31 18

كاترين 29 15

الطور 32 25

طابا 30 24

شرم الشيخ 34 28

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 21

السلوم 27 20

سيوة 31 20

رأس غارب 37 26

الغردقة 35 27

سفاجا 36 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 37 27

حلايب 35 26

أبو رماد 37 27

رأس حدربة 35 26

الفيوم 31 23

بني سويف 32 22

المنيا 32 21

أسيوط 33 22

سوهاج 35 25

قنا 38 26

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

الوايى الجديد 40 27

أبوسمبل 41 29

