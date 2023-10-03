أمطار متفاوتة الشدة.. مفاجأة من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة بعد تعرض البلاد إلى موجة حارة.

منخفض جوي

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، إن البلاد ما زالت تتأثر اليوم أيضًا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا معتدلة بشكل في درجات حرارتها، لافتة إلى أن درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسود الأجواء الخريفية على البلاد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وبعس المناطق من سيناء، بينما يوجد طقس معتدل تمامًا على محافظات السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

فرص سقوط أمطار

ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم أيضًا وتختلف شدتها من محافظة لأخرى، وهي فرص أمطار خفيفة وقد تصل لمتوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية، ومنها مطروح والعلمين والإسكندرية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتمتد خفيفة في المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

انخفاض الحرارة

وقالت "منار غانم" ، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر في معظم المحافظات، ونعيش أجواء خريفية، نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الارصاد الجوية، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية، معتدلة ومنخفضة من حيث درجات الحرارة، ولذلك نشعر بانخفاض في درجات الحرارة طوال اليوم، وتصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة.

حالة الطقس

واسترسلت: مع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، لتصبح الأجواء لطيفة تماما مصحوبة ببعض البرودة الخفيفة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة، متابعة: اليوم نشهد استمرار لتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة.

ونوهت بأن هناك فرص لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة، من الخفيفة والمتوسطة، وستمتد إلى محافظات الجنوب البحري والقاهرة الكبرى، مشددة على ان الامطار غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

ولفت إلى وجود نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن، سيساهم في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، متابعة: الأجواء الخريفية المستقرة مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم.

ووجهت تحذيرا للمواطنين بشأن فصل الخريق، قائلة:" فصل الخريف يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ولذلك من الضرورى متابعة النشرات الجوية يووميا وقبل الخروج من المنزل.

حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووس سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة على مناطق من والصحراء الغربية والسواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.