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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الملايين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم من الأرصاد، بعدما هبطت درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد.

حالة الطقس الآن على القاهرة

وبحسب نشرة الأرصاد عن حالة الطقس على القاهرة، توقع الخبراء أن يكون طقس اليوم مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس على القاهرة

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حالة الطقس ليلا

وبحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار تضرب القاهرة

وعن الظواهر الجوية، كشفت الأرصاد عن فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة على مناطق من والصحراء الغربية السواحل الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

أمطار 

وبينت نشرة الأرصاد حالة البحرين المتوسط  والأحمر، إذ كون الأول تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة للثاني تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :

العظمى الصغرى
القاهرة 30 23
العاصمة الإدارية 30 22
6 أكتوبر 31 22
بنهــــا 30 23
دمنهور 29 22
وادي النطرون 30 23
كفر الشيخ 29 22
المنصورة 29 22
الزقازيق 30 23
شبين الكوم 30 23
طنطا 29 22
دمياط 28 23
بورسعيد 29 23
الإسماعيلية 31 21
السويس 30 22
العريش 29 22
رفح 29 22
رأس سدر 32 24
نخل 28 20
كاترين 29 18
الطور 33 25
طابا 30 24
شرم الشيخ 34 26
الإسكندرية 28 22
العلمين الجديدة 28 22
مطروح 27 21
السلوم 27 20
سيوة 29 20
رأس غارب 33 25
الغردقة 33 25
سفاجا 34 26
مرسى علم 34 26
شلاتين 36 25
حلايب 33 26
أبو رماد 34 25
رأس حدربة 33 25
الفيوم 31 23
بني سويف 31 23
المنيا 32 22
أسيوط 32 22
سوهاج 33 24
قنا 36 25
الأقصر 38 26
أسوان 39 26
الوادي الجديد 36 24
أبوسمبل 38 26

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