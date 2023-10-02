عودة الشتوية.. تحذير عاجل من الأرصاد لأولياء الأمور وأمطار تضرب هذه المحافظات

سادت حالة من الترقب القوية بعد تصريحات وبيانات هيئة الأرصاد الجوية، عن حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الراهنة، وسط اهتمام كبير من الجميع بمعرفة آخر أخبار حالة الطقس في الفترة المقبلة، خصوصا مع هطول أمطار على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية.

وتضمنت تصريحات هيئة الأرصاد طيلة الساعات الماضية عددا من التحذيرات المهمة لأولياء أمور الطلاب الذين انتظموا بالمدراس والجامعات هذا الأسبوع، بشأن سقوط أمطار قد تضرب عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة.

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز ما جاء في تصريحات الأرصاد خلال الساعات الماضية.

تحذير هام لأولياء الأمور

قدمت ياسمين جمال، مذيعة صدى البلد، تقريرًا عن آخر أخبار الطقس وفقا لتصريحات الأرصاد الجوية، التي تضمنت تحذيرات مهمة بشأن حدوث انخفاض واضح في درجات الحرارة، حيث يصل الانخفاض في درجات الحرارة إلى 15 درجة دفعة واحدة في سانت كاترين.

ووجهت الأرصاد تحذيرا عاجلا لـ أولياء الأمور فيما يتعلق بحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، خاصة أن بعض المحافظات تشهد تفاوت واضح في درجات الحرارة يصل لـ 12 درجة مئوية ما بين العظمى والصغرى، منها شمال الصعيد، وكذلك بني سويف التي يصل الفارق بين العظمى والصغرى فيها لـ10 درجات حيث تسجل العظمى 32 درجة فيما تسجل الصغرى 22 درجة مئوية.

أمطار تضرب عدد من المحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط الأمطار ستضرب عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة، حيث تتزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، بنسبة حدوث 30% وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، بمقدار 5 درجات مئوية، نتيجة منخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

عودة الشتوية من جديد

وبحسب تصريحات هيئة الأرصاد الجوية، تعود حالة الطقس للأجواء الشتوية المعهودة من جديد في الفترة الحالية، إذ قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد أجواءً خريفية في معظم المحافظات ويستمر تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة.

وأضافت “غانم”، أن البلاد ستشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة مثل السواحل الشمالية والوجه البحري وستمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب الصعيد ومدن القناة.