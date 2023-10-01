الأرصاد تكشف مفاجأت هامة للمواطنين عن حالة الطقس المتوقعة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من اليوم سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، بمقدار 5 درجات مئوية، نتيجة منخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن الأجواء ستكون خريفية في معظم محافظات الجمهورية، وستكون معتدلة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بعض محافظات الوجه البحري.

وخلال فترات الليل خاصة فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بها بعض البرودة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على المحافظات الساحلية وبعض محافظات الوجه البحري.

