حقيقة تأجيل الدراسة الأسبوع المقبل بسبب العاصفة إلياس فى مصر

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين وخاصة أولياء الأمور للطلاب عن حقيقة تأجيل الدراسة الأسبوع المقبل بسبب قدوم عاصفة إلياس فى مصر، بعد أن تداولت بعض الأنباء عن اقترب عاصفة الياس فى مصر خلال الأيام القادمة، مما سيؤثر على حالة الطقس وذهاب الطلاب إلى المدارس.

حقيقة تأجيل الدراسة الأسبوع المقبل

حقيقة تأجيل الدراسة الأسبوع المقبل بسبب قدوم عاصفة إلياس ..

لم يصدر اى قرار حول تأجيل الدراسة الأسبوع المقبل، وقرار تأجيل الدراسة بسبب حالة الطقس هو قرار يعود للمحافظ.

عاصفة إلياس تضرب مصر



واكدت الأرصاد الجوية،أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال ساعات، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بدءا من الأحد، لتصل إلى 30 درجة على القاهرة منتصف الأسبوع، كما يؤثر على معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.



ونفت الأرصاد الجوية إمكانية وصول عاصفة إلياس إلى ما وصلت إليه العاصفة دانيال عندما ضربت شرق ليبيا واليونان.

حالة الطقس اليوم في مصر



واعلنت الأرصاد الجوية أنه تسود أجواء خريفية ممطرة على شمال البلاد اليوم الأربعاء، حيث أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تقل حدتها كلما تقدمنا لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية و الوجه البحرى ومدن القناه والقاهرة الكبرى والصحراءالغربية.

أما عن درجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأربعاء على القاهرة الكبرى ٣٠ درجة مئوية بينما جنوب الصعيد ٤٠ درجة مئوية ليسود بهذا طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد مائل للحرارة على باقى الأنحاء.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصروفات المدارس الحكومية 2023-2024، وفق الشرائح التالية:



- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.



- 212.60 جنيه للمرحلة الإعدادية.



- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.



- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.



- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.



- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد سداد المصروفات الدراسية على أقساط لطلاب المدارس الرسمية كالتالى:



- القسط الأول للمصروفات الدراسية في أكتوبر 2023.



- القسط الثاني للمصروفات الدراسية في أول يناير 2024.



– القسط الثالث للمصروفات الدراسية مارس 2024.



